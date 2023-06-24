Спецпрокурор США хочет отсрочить начало слушаний по делу Трампа

Спецпрокурор по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами Джек Смит попросил отложить начало судебного процесса над экс-президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на судебные документы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, спецпрокурор просит федерального судью отложить начало слушаний по делу Трампа о ненадлежащем обращении с секретными документами до 11 декабря.

Во вторник агентство сообщало, что федеральный судья Эйлин Кэннон назначила дату судебного заседания на 14 августа.