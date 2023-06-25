Стала известна вероятность рецессии в США в ближайший год

Риски вступления экономики США в состояние рецессии по-прежнему остаются на высоком уровне. Аналитики оценивают подобную вероятность в рекордные 44%, сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на результаты собственного опроса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В текущем году WSJ уже делала подобные опросы. Результаты последнего свидетельствуют о резком росте тревожных настроений отраслевых аналитиков. Например, в апреле они оценивали риски рецессии в США в ближайший год на уровне 28%, а в январе - на отметке 18%, уточняется в материале.

"Экономисты <...> резко повысили вероятность рецессии, теперь она составляет 44% в ближайшие 12 месяцев, уровень, который обычно наблюдается только на грани или во время фактических рецессий <...> До этого экономисты в среднем оценивали вероятность того, что экономика окажется в рецессии в ближайшие 12 месяцев, в 28% в последнем опросе журнала в апреле и в 18% в январе", - говорится в статье.

Главными причинами возросших рисков рецессии в США стали сильное инфляционное давление и ужесточение денежно-кредитной политики руководства Федеральной резервной системы (ФРС), заключается в заметке.