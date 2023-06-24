https://news.day.az/world/1575990.html В Москве отменили массовые мероприятия
В Москве отменили массовые мероприятия
В Москве отменены ранее объявленные массовые мероприятия.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом написал в своем официальном Telegram-канале мэр столицы РФ Сергей Собянин.
"В Москве введён режим контртеррористической операции. В связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Все городские службы работают в полном объёме, передвижения по городу не затруднены", - написал он.
Ранее мы писали о том, что в Москве введен режим контртеррористической операции.
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