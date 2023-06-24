В Москве отменили массовые мероприятия

В Москве отменены ранее объявленные массовые мероприятия.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом написал в своем официальном Telegram-канале мэр столицы РФ Сергей Собянин.

"В Москве введён режим контртеррористической операции. В связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Все городские службы работают в полном объёме, передвижения по городу не затруднены", - написал он.

Ранее мы писали о том, что в Москве введен режим контртеррористической операции.