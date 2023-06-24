Россия столкнулась с предательством.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал Президент России Владимир Путин.

"Действия, которые раскалывают наше единство, это, по сути, отступничество от своего народа. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. Это такой удар был нанесен России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у нее украли. Мы защитим наш народ и нашу государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Амбиции и личные интересы привели к измене и своей стране, своему народу", - сказал он.