Путин обещает наказать мятежников

Кто готовил вооруженный мятеж понесут неминуемое наказание.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал Президент России Владимир Путин.

Те, которые пытаются организовать мятеж, толкают страну к анархии и братоубийству, к поражению в конечном итоге, и к капитуляции.

"Любая внутренняя смута смертельная угроза для нашей государственности. Это удар по России по нашему народу. И наши действия отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом. Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы. Дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области в ряде других регионов", - сказал он.