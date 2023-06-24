Ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал Президент России Владимир Путин.

"Предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной. Фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления", - сказал он.

Владимир Путин отметил, что он сделает все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй.

"Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор, прекратить участие в преступных действиях", - сказал президент РФ.