В Канаде начали расследование происшествия с батискафом "Титан"

Совет по безопасности на транспорте Канады объявил о начале расследования происшествия на батискафе "Титан", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Совет по безопасности на транспорте Канады начинает расследование происшествия со смертельным исходом с участием ходящего под канадским флагом судна Polar Prince и частного подводного аппарата "Титан". <...> Группа следователей отправляется в Сент-Джонс, провинция Ньюфаундленд и Лабрадор, чтобы собрать информацию, провести опросы и оценить происшествие. В ближайшие дни мы будем координировать нашу деятельность с другими заинтересованными ведомствами", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

На борту "Титана" находились пять человек - президент и основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, которому принадлежала компания Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд, проживавший в Великобритании, и его сын - студент университета Стратклайда в Глазго Сулейман.