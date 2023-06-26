В одном из штатов США хотят «разрешить» магазинные кражи

В США собираются ввести новый закон, который, как ожидается, не только обеспечит продавцам относительную безопасность на рабочем месте, но и даст послабления шоплифтерам. Об этом сообщил Newsweek, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Калифорнийские законодатели хотят запретить сотрудникам магазинов розничной торговли, расположенных на территории штата, противостоять шоплифтерам. Новый закон должен избавить продавцов от необходимости прибегать к насилию в попытке остановить воров. В основном владельцы розничных сетей раскритиковали нововведение, назвав его открытым приглашением для всех желающих совершить кражу. Оно, как пишет издание, было предложено как альтернатива существующему порядку после того, как несколько недель назад 26-летний охранник был застрелен во время ограбления в магазине популярной торговой сети во время исполнения своих обязанностей.

В некоторых городах компании закрывают свои магазины из-за невозможности обеспечения безопасности сотрудников на рабочем месте. Согласно статистике число вооруженных нападений на торговые точки выросло на 63% к 2020 году с 2018-го. Отмечается, что чаще всего от них страдают круглосуточные магазины. В стране наблюдается рост производственного травматизма продавцов со смертельным исходом. При этом в прошлом году представитель сети магазинов Target заявил, что действия профессиональных шоплифтеров привели к потере $400 млн прибыли за 2022 год.

Уточняется, что новый законопроект об освобождении продавцов от обязательств по применению силы к магазинным ворам не будет распространяться на обученных охранников.