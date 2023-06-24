Во Франции разработали план по доставке олимпийского огня и его сохранности

Во Франции определились с порядком доставки и хранения олимпийского огня во время Олимпийских игр в Париже в 2024 году, 24 июня пишет французская газета Sud Ouest, передает Day.Az со ссылкой на ИА Красная Весна.

Олимпийский огонь должен быть доставлен из Французской Полинезии, расположенной в центре южной части Тихого океана. После этого он не должен погаснуть в течение 80 дней до окончания спортивного праздника в Париже. Для того чтобы он горел на всем протяжении пути и до окончания соревнований, его будут содержать в нескольких фонарях под присмотром "нянь". Им даже придется спать с ним, чтобы ничего не случилось.

"Есть несколько аварийных фонарей на случай возникновения проблемы с олимпийским огнем", - заявил Грегори Мюрак, ответственный за проведение эстафеты огня в оргкомитете Олимпийских игр в Париже (Cojo).

После зажжения олимпийского огня пламя будет гореть на газе на биологической основе, как уточнили в оргкомитете. В любом случае, пламя всегда будет сопровождаться хорошим эскортом. В дополнение к охране со стороны полицейских, есть целая команда "хранителей пламени", то есть около десяти человек. Они должны будут следить только за тем, чтобы пламя всегда горело, как подчеркнул Мюрак.

Эти "няньки" были отобраны на конкурсной основе. Если факел когда-нибудь погаснет, тогда они должны будут вмешаться. Сами устройства для хранения огня или факелы изготовлены люксембургской компанией ArcelorMittal. Их конструкция рассчитана на защиту от ветра и дождя.