США обсудили с ЕС и странами G7 ситуацию в России

Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу по телефону обсудил с министрами иностранных дел стран Группы семи и главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем ситуацию в России. Об этом сообщил в распространенном письменном заявлении руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер по итогам переговоров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Госсекретарь Блинкен провел сегодня [телефонные] переговоры с министрами иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности с целью обсудить текущую ситуацию в России", - отметил дипломат.

По его словам, США "будут поддерживать тесную координацию с союзниками и партнерами по мере дальнейшего развития ситуации". "Блинкен подтвердил, что поддержка Соединенными Штатами Украины не изменится", - добавил Миллер.