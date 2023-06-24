Брюссель отреагировал на события в России

Брюссель внимательно следит за событиями, начавшимися с мятежа ЧВК "Вагнер" против российских властей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщил президент Совета Европейского Союза (ЕС) Шарль Мишель.

"Внимательно следим за развитием ситуации в России. На связи с европейскими лидерами и партнерами G7. Очевидно, что это внутренняя проблема России. Наша поддержка Киеву и президенту Украины Владимиру Зеленскому непоколебима", - написал Мишель в Twitter.

23 июня, основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут "разбираться".

Утром 24 июня он сообщил, что ЧВК "Вагнер" контролирует военные объекты города.

Минобороны РФ назвало слова Пригожина "информационной провокацией" и отвергло обвинения в ударах по позициям ЧВК.

Президент Владимир Путин в обращении к россиянам назвал действия Евгения Пригожина "мятежом и авантюрой". По словам президента, "те кто поднял мятеж, предали Россию".

Путин заверил, что участвовавшие в подготовке мятежа "понесут неминуемое наказание". Он подчеркнул, что "вооруженные силы и государственные органы получили необходимые приказы".

ФСБ России возбудило уголовное дело. Центр общественных связей ФСБ выступил с заявлением, в котором охарактеризовал высказывания Пригожина как преступление и предательство и призвал бойцов ЧВК "Вагнер" принять меры к его задержанию.