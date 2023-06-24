В МИД России прокомментировали текущую ситуацию в стране

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации прокомментировали текущую ситуацию в стране. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Имевшая место в нашей стране попытка вооружённого мятежа вызывает резкое неприятие в российском обществе, которое решительно поддерживает президента Российской Федерации Владимира Путина. Авантюристические устремления заговорщиков, по сути, нацелены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в России, разрушить наше единство, подорвать усилия Российской Федерации, направленные на надёжное обеспечение международной безопасности. Таким образом, мятеж играет на руку внешним врагам России", - говорится в заявлении.

Ведомство предостерегло государства Запада от любых намеков на использование ситуации для достижения "своих русофобских целей".

В МИД добавили, что "все цели и задачи специальной военной операции будут выполнены".