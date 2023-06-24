Эрдоган заявил о готовности Турции помочь России в ситуации с ЧВК «Вагнер»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках телефонных переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заявил, что никто не должен извлекать выгоду из последних событий в России. Об этом сообщает агентство Anadolu, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В канцелярии Эрдогана подчеркнули, что президент Турции в рамках переговоров с Путиным обсудил последние события в России. Эрдоган высказался о необходимости предприятия действий со здравым смыслом, а также подчеркнул, что "никто не должен извлекать выгоду из событий в России".

В публикации отмечается, что Эрдоган заявил, что турецкая сторона готова внести свой вклад, чтобы разобраться в текущей ситуации.