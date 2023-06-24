https://news.day.az/world/1576216.html Собянин объявил 26 июня нерабочим днем в Москве
Собянин объявил 26 июня нерабочим днем в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня нерабочим днем в Москве. Об этом он написал в Telegram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Это решение принято в связи с введенным в Москве режимом контртеррористической операции, пояснил мэр столицы.
Рабочим 26 июня будет для органов власти и предприятий непрерывного цикла и оборонно-промышленного комплекса, а также городских служб.
Собянин призвал горожан воздержаться от поездок по городу и предупредил о возможном перекрытии движения "в отдельных кварталах и на отдельных дорогах".
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