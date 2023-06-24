Мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня нерабочим днем в Москве. Об этом он написал в Telegram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Это решение принято в связи с введенным в Москве режимом контртеррористической операции, пояснил мэр столицы.

Рабочим 26 июня будет для органов власти и предприятий непрерывного цикла и оборонно-промышленного комплекса, а также городских служб.

Собянин призвал горожан воздержаться от поездок по городу и предупредил о возможном перекрытии движения "в отдельных кварталах и на отдельных дорогах".