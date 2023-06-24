Проведение публичных и массовых мероприятий в Московской области приостановлено до 1 июля, за исключением мероприятий, организованных с участием властей.

Как сообщает Day.Az, это решение было принято губернатором региона и опубликовано на официальном сайте правительства Московской области.

Также отменены торжественные, спортивные и праздничные мероприятия в образовательных учреждениях. Однако официальные мероприятия, организуемые органами госвласти, будут проведены.