https://news.day.az/world/1576220.html Проведение публичных и массовых мероприятий в Московской области приостановлено до 1 июля
Проведение публичных и массовых мероприятий в Московской области приостановлено до 1 июля
Проведение публичных и массовых мероприятий в Московской области приостановлено до 1 июля, за исключением мероприятий, организованных с участием властей.
Как сообщает Day.Az, это решение было принято губернатором региона и опубликовано на официальном сайте правительства Московской области.
Также отменены торжественные, спортивные и праздничные мероприятия в образовательных учреждениях. Однако официальные мероприятия, организуемые органами госвласти, будут проведены.
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