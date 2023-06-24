Президент Казахстана проведет внеплановое заседание Совбеза

В воскресенье, 25 июня, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев проведет внеплановое заседание Совета безопасности (Совбеза). Об этом сообщает пресс-служба главы республики, передает Day.Az.

"Завтра утром президент Касым-Жомарт Токаев проведет внеплановое заседание Совета безопасности. Глава государства заслушает отчеты премьер-министра, руководителей силовых ведомств о принятых мерах во исполнение его поручений в связи с ситуацией в России", - говорится в сообщении.

Как сообщают в пресс-службе, ожидается, что на заседании Совбеза будет принят оперативный план действий по нейтрализации возможных негативных последствий влияния обстановки в соседнем дружественном государстве на безопасность граждан Казахстана и экономику страны.