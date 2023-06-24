Пригожин подтвердил остановку передвижения ЧВК "Вагнер" на территории РФ, передает Day.Az.

"Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться, поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении, в полевые лагеря согласно плану",- сказал Евгений Пригожин.