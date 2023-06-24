Туркменистан и Пакистан обсудили реализацию проектов TAПИ и TAП

Туркменистан и Пакистан обсудили реализацию крупных совместных проектов - газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) и линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан (TAP), сообщает Day.Az.

Согласно официальному источнику Туркменистана, эти вопросы обсуждались между координатором по вопросам торговли и промышленности премьер-министра Пакистана Раной Ихсан Афзал Ханом и послом Туркменистана в Исламабаде Атаджаном Мовламовым.

В ходе встречи стороны подчеркнули, что подписание плана совместной реализации проекта газопровода ТАПИ, которое состоялось 8 июня 2023 года, является значительным шагом на пути продвижения реализации этого проекта.

Кроме того, было подчеркнуто, что проекты TAПИ и ТАП будут способствовать процветанию региона и экономическому росту Пакистана.

Рана Ихсан Афзал Хан от имени правительства Пакистана выразил поддержку скорейшего завершения реализации этих энергетических проектов.

Обсуждая перспективы торгово-экономического сотрудничества между Туркменистаном и Пакистаном, стороны подчеркнули огромный потенциал двусторонней торговли в энергетическом секторе.