Турецкая армия нейтрализовала террористов в Ираке
В Министерстве национальной обороны Турции сообщили, что два террориста PПK были нейтрализованы в рамках антитеррористической операции Pençe-Kilit на севере Ирака. Об этом было объявлено в субботу, 24 июня, передает Day.Az.
Министерство отметило, что операция на севере Ирака продолжается в рамках борьбы с терроризмом и проводится с высокой эффективностью.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда террористическая группировка PПK впервые совершила кровавое преступление на территории Турции, до марта 2020 года этой организацией было убито 7500 сотрудников турецких сил безопасности и 6800 мирных жителей.
PПK включена в списки террористических организаций США и Европейского союза.
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