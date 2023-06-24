Турецкая армия нейтрализовала террористов в Ираке

В Министерстве национальной обороны Турции сообщили, что два террориста PПK были нейтрализованы в рамках антитеррористической операции Pençe-Kilit на севере Ирака. Об этом было объявлено в субботу, 24 июня, передает Day.Az.

Министерство отметило, что операция на севере Ирака продолжается в рамках борьбы с терроризмом и проводится с высокой эффективностью.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда террористическая группировка PПK впервые совершила кровавое преступление на территории Турции, до марта 2020 года этой организацией было убито 7500 сотрудников турецких сил безопасности и 6800 мирных жителей.

PПK включена в списки террористических организаций США и Европейского союза.