Подробности соглашения о преференциальной торговле Турции и Узбекистана

Согласно Соглашению о преференциальной торговле между Турцией и Узбекистаном, были установлены процедуры определения происхождения товаров при осуществлении торговли, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Официальный свод правил Министерства Торговли Турции был опубликован в субботу в официальном вестнике правительства - Resmi Gazete.

Соглашение о преференциальной торговле между Турцией и Узбекистаном было подписано 29 марта 2022 года. Документ был утвержден Указом президента от 12 мая 2023 года.

Постановление регламентирует процедуры и принципы, касающиеся правил происхождения товаров с преференциальным статусом и методы административного сотрудничества в рамках соглашения.

Постановление вступит в силу с 1 июля.