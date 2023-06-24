Уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, он "уйдет в Беларусь"
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Уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, он "уйдет в Беларусь".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

 