В США больше 10 человек отравились хлором в бассейне

В США 12 человек госпитализированы с признаками отравления из-за утечки хлора в бассейне. Об этом сообщил телеканал ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел 24 июня в американском городе Хьюстон, штат Техас, около 17:00 по местному времени. По предварительным данным, среди пострадавших есть дети. Как сообщил начальник городской спасательной службы Сэмюэл Пенья, причиной могло стать чрезмерное хлорирование бассейна. В настоящее время ведутся работы по устранению утечки.