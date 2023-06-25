В Чили власти объявили режим ЧС

Правительство Чили ввело режим чрезвычайной ситуации в нескольких регионах страны из-за наводнений, вызванных ливнями. Об этом сообщило в субботу министерство внутренних дел республики в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Глава МВД Каролина Тоа объявила зоной катастрофы регионы от Вальпараисо и Био-Био для того, чтобы еще больше упростить выделение ресурсов для борьбы с последствиями", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, к настоящему моменту известно о трех пропавших без вести. Во временных убежищах были размещены более 1 тыс. человек. Повреждены или разрушены свыше 200 домов.

По данным главы МВД страны, в пострадавших регионах наблюдаются самые сильные с 1993 года ливни. Дожди привели к тому, что несколько рек вышли из берегов.