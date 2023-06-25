Трое американских полицейских застрелили безоружную женщину в ее доме

В американском городе Сан-Антонио трое полицейских застрелили страдающую от психических проблем 46-летнюю женщину, которая отказалась впустить их в свой дом и махнула в их сторону молотком. Об этом сообщает газета The New York Times.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по предоставленным полицией данным, началось все с того, что Мелисса Перес перерезала провода пожарной сигнализации в квартале, где она проживала, что является уголовным преступлением. Первыми на место приехали сотрудники пожарной охраны, которые застали женщину на парковке и начали вести с ней диалог.

Позже к месту преступления приехали офицеры полиции Альфред Флорес, Элеазар Алехандро и Натаниэль Вильялобос. Как только Перес увидела полицейских, она отказалась пройти с ними и поспешно ретировалась в свой частный дом.

Далее, как следует из опубликованных полицией видео с нагрудных камер офицеров, один из мужчин попытался забраться в дом через открытое окно. Тогда женщина кинула в него свечу, тот отпрянул от окна и сразу же выхватил пистолет.

Сотрудник полиции крикнул Перес, что они могут ее застрелить за такие поступки, на что она призвала их сделать это и добавила, что у них нет на это ордера.

Полицейские, чтобы справиться с безоружной женщиной, вызвали подкрепление. Когда на место приехали еще несколько мужчин, Флорес, Алехандро и Вильялобос предприняли новую попытку штурма.

Как сообщил начальник полицейского управления Сан-Антонио Уильям Макманус, когда полицейские ступили на крыльцо, Перес снова крикнула, что у полиции нет ордера на вход в ее дом, взяла в руки молоток, махнула им в сторону одного из полицейских и разбила собственное окно.

В ответ на это один из полицейских сделал несколько выстрелов в ее направлении, но не попал. Женщина, все еще держа молоток, вышла из укрытия, и тогда, не сказав ни единого слова, все три офицера открыли огонь, на этот раз застрелив женщину.

Семья погибшей сообщила, что у нее был "кризис психического здоровья".

Все трое были отстранены от службы и помещены под стражу по обвинениям в убийстве. Активисты, борющиеся с полицейским насилием в США, отметили, что это произошло необычно быстро, однако все еще нет гарантий, что офицеров признают виновными и приговорят к тюремным срокам. А потому активисты пообещали помочь семье Перес с предоставлением хорошего адвоката.

"Действия стрелявших офицеров противоречат правилам и подготовке сотрудников полиции. Они сами поместили себя в ситуацию, где им пришлось использовать оружие, что было неразумно с их стороны", - заявил Макманус.