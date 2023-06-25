Армия Изралия сообщила об эскалации на Западном берегу

Израильские военные открыли в воскресенье огонь по людям, обстрелявшим армейский пост в районе крупного палестинского города Наблус на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Некоторое время назад нападавшие открыли огонь из города Наблус по солдатам на военном посту, расположенном у города Наблус. Солдаты ответили выстрелами боевыми патронами и попали по автомобилю нападавших", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что информации о пострадавших среди израильских военнослужащих не поступало. Военные "ведут поиски подозреваемых" в нападении.

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