В Греции стартовали парламентские выборы

Избирательные участки на парламентских выборах в Греции открылись в 07:00 по местному времени в воскресенье и будут работать до 19:00, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Сразу после закрытия участков будут объявлены результаты экзитпола. Примерно в 20:30 по местному времени, как ожидается, МВД, занимающееся проведением выборов, огласит первые официальные данные о голосовании.

В Греции насчитывается около 9,8 млн зарегистрированных избирателей. Им предстоит избрать 300 членов однопалатного парламента. Участие в голосовании является обязательным, хотя санкции к тем, кто не приходит на избирательные участки, не применяются. От обязательного голосования освобождены греки, которым 70 и более лет, а также те, кто в день голосования находятся за границей.

Последние опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что уверенную победу на выборах одержит правоцентристская партия "Новая демократия" во главе с экс-премьером Кириакосом Мицотакисом.