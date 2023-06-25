Неизвестные напали на полицейских в Сирии

По меньшей мере четверо сотрудников сил охраны правопорядка Сирии погибли в воскресенье в результате нападения неизвестных террористов в провинции Дераа, расположенной на юге страны.

Как передает Day.Az, соответствующую информацию распространило агентство SANA со ссылкой на источник в управлении полиции.

По его данным, еще один сотрудник правоохранительных органов получил ранения, подробностей о его состоянии не приводится. Террористы устроили засаду недалеко от города Дераа, административного центра провинции. Попавшие под обстрел полицейские направлялись в учебные центры в городе Тафас.

Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за случившееся.