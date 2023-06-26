Кейт Миддлтон сыграла в теннис с Роджером Федерером

Принцесса Уэльская Кэтрин снялась в видеоролике в преддверии Уимблдонского турнира, который был призван подсветить важность работы мальчиков и девочек, подающих мячи теннисистам. О этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На видео супруга принца Уильяма в теннисном костюме с символикой Уимблдона сыграла с теннисистом Роджером Федерером, который выигрывал турнир восемь раз. Кроме того, она получила от него ряд советов по игре в большой теннис как от тренера. Отмечается, что Федерер начинал карьеру на корте как мальчик, подающий мячи.

Нарядом для Кейт Миддлтон на видео послужили майка-поло без рукавов Core Performance за £52, сделанная из переработанных пластиковых бутылок, и юбка из коллаборации Stella McCartney с брендом Adidas за £50, а также теннисные кроссовки Jet Mach за £135, выпущенные с логотипом Уимблдонского турнира.

Кейт Миддлтон встречалась на корте с Роджером Федерером в 2017 году - тогда она вручила ему кубок победителя Уимблдона.