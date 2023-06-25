В КНДР заявили о закате эпохи доллара и США

Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) написало, что увеличение числа участников саммита БРИКС в Кейптауне из числа развивающихся стран и выдвижение на повестку дня саммита вопроса о расширении БРИКС свидетельствует о закате эпохи доллара и США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе саммита в Кейптауне принимающая страна ЮАР заявила о стремлении 19 стран присоединиться к БРИКС.

"Основным фактором, который подталкивает многие страны, большие и малые, к вступлению в БРИКС, является нынешний несправедливый и иррациональный международный экономический порядок, ядром которого является международная валютная система, основанная на долларе и возглавляемая США", - заявил автор статьи, международный аналитик Чон Иль Хён.

Чон отметил, что именно доллар и военная мощь были двумя столпами, на которых строилось доминирование США в мире со времен окончания Второй мировой войны. По словам корейского аналитика, используя свою роль в мировой экономике, США произвольно вводили санкции против "стран, которые им не нравились". Однако, отмечает Чон, после ввода санкций в отношении Россиии США "в итоге попали в собственную ловушку".

"Члены БРИКС договорились содействовать расчетам в национальной валюте в торговле между странами-членами и дружественными странами. <..> Беспрецедентное международное движение за ограничение использования доллара и стремление многих стран мира присоединиться к БРИКС приближают конец доллара как ключевой валюты и, следовательно, конец гегемонии США", - резюмировал корейский аналитик.