Saudi Aramco и TotalEnergies построят НПЗ в Персидском заливе

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco и французская TotalEnergies заключили соглашение на $11 млрд, которое включает в себя постройку нового нефтехимического комплекса. Об этом говорится в заявлении Saudi Aramco, опубликованном на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В заявлении отметили, что новый комплекс будет интегрирован в структуру существующего нефтеперерабатывающего завода SATORP, который расположен в промышленной зоне Эль-Джубайль на востоке Саудовской Аравии.

По данным Saudi Aramco, проект станет одной из самых крупных установок, которая сможет осуществлять термический крекинг в смешанной фазе. Планируемый объем производства составляет 1,65 млн тонн этилена в год.