В Британии допросят топ-менеджеров крупных торговых сетей

Топ-менеджеров четырех крупных торговых сетей в Британии вызвали на допрос, чтобы те ответили по поводу резкого роста цен на некоторые продукты в магазинах. Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На этой неделе депутаты допросят топ-менеджеров четырех крупных супермаркетов по поводу роста стоимости продуктов. В то время как средняя инфляция на продукты питания и безалкогольные напитки выросла на 18,4% за первые пять месяцев 2023 года, цены на мясные продукты и овощи в ряде супермаркетов выросли в два раза.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что британские власти должны вмешаться в ситуацию, чтобы обеспечить наличие продуктов на полках магазинов, которые будут более бюджетными и доступными по цене.

Участники рынка указали на то, что повышение цен на некоторые продукты стало последним доступным средством, так как производственные расходы за последние месяцы серьезно подорожали. При этом представители некоторых торговых сетей добавили, что в некоторых случаях у них получилось расширить ассортимент продуктов и немного снизить цены.