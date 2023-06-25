Между властями США и ОАЭ возник серьезный раскол

Между властями США и ОАЭ произошел серьезный раскол.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет обозреватель американского издания The Hill, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Стивен Бланк.

По его словам, отношения между государствами ухудшились еще 10 лет назад, когда президент Барак Обама провел тайные переговоры о ядерной сделке с Ираном втайне от других союзников. Также взаимодействие Абу-Даби и Вашингтона ухудшилось после того, как США не сразу ответили на ракетные удары по ОАЭ из Йемена.

В результате власти ОАЭ решили сотрудничать с Китаем и Россией, став их крупнейшим торговым партнером в арабском мире. По сведениям автора статьи, за последние два года администрация действующего президента США Джо Байдена несколько раз пыталась улучшить отношения с Эмиратами, однако лидер страны Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян так и не приехал в Вашингтон с официальным визитом, несмотря на приглашения Байдена.

"С тех пор как ОАЭ воздержались от принятия февральской резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающей вторжение России на Украину, последовательная практика закрывать глаза на санкции или способствовать уклонению от них в интересах России побудила администрацию Байдена предпринять агрессивные действия", - отмечает Бланк.

В частности, Министерство финансов США публично раскритиковало ОАЭ за "плохое соблюдение антироссийских санкций". Из-за этого на ряд эмиратских компаний были наложены ограничительные меры. В одном из случаев США уличили несколько фирм из ОАЭ в сотрудничестве с Ираном и переброске иранских беспилотников и операторов дронов через Эмираты в Россию.