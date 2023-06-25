Авария на аттракционе в Стокгольме

Один человек погиб, еще несколько получили травмы в результате аварии на аттракционе "Американские горки" в стокгольмском парке развлечений "Грёна лунд".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал SVT.

По предварительным данным, одна из вагонеток сошла с рельсов. Несколько человек выпали из нее и получили травмы.

Полиция закрыла парк для всех посетителей и опрашивает свидетелей происшествия. Правоохранители перекрыли движение на прилегающих к парку улицах, чтобы обеспечить максимально быстрый подъезд машин скорой помощи. Для эвакуации пострадавших на место также прибыли медицинские вертолеты.

Как сообщил на состоявшейся во второй половине дня пресс-конференции директор парка Ян Эрикссон, пострадали девять человек, трое из них серьезно. Трое детей отделались легкими травмами. Парк будет закрыт минимум семь дней.