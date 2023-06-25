Эрдоган провел телефонный разговор с генсеком НАТО

Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщило Управление по связям Администрации президента Турции, передает Day.Az.

Согласно информации, в ходе разговора обсуждались последние события в России. Президент Турции выразил надежду, что эти недавние события в России помогут установить справедливый мир в Украине.

Во время разговора также была затронута тема членства Швеции в НАТО. Эрдоган отметил, что Турция сохраняет конструктивное отношение к возможному присоединению Швеции к альянсу. Однако он подчеркнул, что пока террористические организации PKK/PYD/YPG имеют свободные действия в Швеции, изменения в антитеррористическом законодательстве этой страны не имеют смысла.

Кроме того, было подчеркнуто, что несправедливое отношение к Турции в контексте поставок истребителей F-35 и попытки связать запросы Турции относительно истребителей F-16 с членством Швеции в НАТО причиняют ущерб самому альянсу и его безопасности, а не Турции.