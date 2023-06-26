Глава Пентагона обсудил с министром обороны Украины военную помощь Киеву

Состоялся телефонный разговор главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Украины Алексея Резникова, говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, передает Day.Az.

В ходе разговора обсуждались американская военная помощь Киеву, события в области региональной безопасности и ситуация в Украине. Остин подтвердил неизменную поддержку США Украине и обсудил приоритеты в области безопасности.

Отметим, что ранее в отдельном разговоре президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский обсудили ситуацию в России, боевые действия Украины и дальнейшую американскую помощь Киеву.