https://news.day.az/world/1576526.html Глава Пентагона обсудил с министром обороны Украины военную помощь Киеву
Глава Пентагона обсудил с министром обороны Украины военную помощь Киеву
Состоялся телефонный разговор главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Украины Алексея Резникова, говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, передает Day.Az.
В ходе разговора обсуждались американская военная помощь Киеву, события в области региональной безопасности и ситуация в Украине. Остин подтвердил неизменную поддержку США Украине и обсудил приоритеты в области безопасности.
Отметим, что ранее в отдельном разговоре президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский обсудили ситуацию в России, боевые действия Украины и дальнейшую американскую помощь Киеву.
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