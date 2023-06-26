Макрон требует оплаты штрафов за наркотики на руки полицейским

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил недовольство низкой собираемостью штрафов за хранение наркотиков и пообещал ввести обязательную оплату таких штрафов сразу полицейским, выписавшим квитанцию: наличными или банковской картой.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью газете La Provence, опубликованном в воскресенье вечером, накануне его визита в Марсель.

"Я поручил министру внутренних дел к концу лета подготовить указ, чтобы штрафы можно было оплачивать сразу, банковской картой или наличными. Мы начали оснащение полиции 5 тыс. платежных терминалов", - сказал он.

Глава государства напомнил, что для снижения оборота наркотиков по его поручению за мелкие преступления в этой сфере было решено вместо повесток в суд выписывать фиксированные штрафы на месте до €2,5 тыс., чтобы разгрузить судебную систему. Их можно оплатить со скидкой в первые 15 дней, на оплату в обычном и увеличенном размере дается до 60 дней, прежде чем будет выписана повестка в суд. С сентября 2020 года было выписано 350 тыс. штрафов (из них 29 тыс. в Марселе), однако по факту оплачено было лишь 35%.

"А в Марселе этот показатель еще ниже среднего. Это неприемлемо", - сказал Макрон. Он подчеркнул, что потребители наркотиков, которые находят средства на покупку очередной дозы, "должны понимать, что они кормят преступную сеть". Глава государства заявил, что его не устраивает такая ситуация и призвал готовиться к последствиям.