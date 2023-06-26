Иранские пенсионеры требуют улучшения уровня жизни

В столице Ирана Тегеране пенсионеры, проработавшие в Организации социального обеспечения страны, провели акцию.

Как передает Day.Az, об этом сообщают иранские СМИ.

Отмечается, что, собравшись перед зданием ведомства, демонстранты выразили протест в связи с бытовыми проблемами и низкими пенсиями.

Недовольные граждане потребовали у правительства решить их проблемы и повысить ежемесячные пособия.

Отметим, что иранские пенсионеры не в первый раз устраивают акции протеста.