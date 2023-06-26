https://news.day.az/world/1576553.html Иранские пенсионеры требуют улучшения уровня жизни
Иранские пенсионеры требуют улучшения уровня жизни
В столице Ирана Тегеране пенсионеры, проработавшие в Организации социального обеспечения страны, провели акцию.
Как передает Day.Az, об этом сообщают иранские СМИ.
Отмечается, что, собравшись перед зданием ведомства, демонстранты выразили протест в связи с бытовыми проблемами и низкими пенсиями.
Недовольные граждане потребовали у правительства решить их проблемы и повысить ежемесячные пособия.
Отметим, что иранские пенсионеры не в первый раз устраивают акции протеста.
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