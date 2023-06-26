"Новая демократия" одерживает уверенную победу в Греции

Правящая консервативная партия Кириакоса Мицотакиса набирает больше 40% голосов. Оппозиция показывает худший результат за последние десятилетия, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Партия "Новая демократия" победила на повторных парламентских выборах в Греции, которые завершились в воскресенье. По результатам обработки почти 100% бюллетеней, консерваторы набирают 40,5% голосов.

Её лидер, премьер-министр Кириакос Мицотакис поздравил сторонников и однопартийцев с победой и получением "мощного мандата" для "преобразований" в стране. В своей победной речи он пообещал "большие перемены", например "повысить заработную плату", "обеспечить быстрый рост экономики", сделать из Греции "эффективно функционирующее государство" и "надёжного партнёра Европы".

Правоцентристы займут большинство мест в законодательном органе - 158 из 300.

Главный конкурент "Новой демократии" - партия СИРИЗА - во главе с бывшим премьером Греции Алексисом Ципрасом набирает 17,8% голосов (на майских выборах у неё было 20%).

"Результаты выборов можно охарактеризовать как негативные для общества и для демократии", - сказал Ципрас после оглашения данных экзитполов. Он предрёк кадровые "чистки" в партии и добавил, что готов предстать перед "партийным судом".

Социалисты объединения ПАСОК получили чуть менее 12% голосов.

Впарламент Греции также проходят коммунисты. Их результат - 7,6% голосов избирателей.

Трёхпроцентный порог в этот раз преодолели восемь политических сил.

Среди них новая партия "Спартанцы" (4,7%). Для греческих ультраправых это "исторический результат".

На прошлых выборах в мае ни одной из политических сил не удалось набрать достаточно голосов для формирования правительства. Ближе всех к цели была "Новая демократия" с 40,79% (146 мест из 300), однако Мицотакис не стал формировать коалицию.