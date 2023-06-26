Настоящая катастрофа в Южной Америке

В Чили продолжаются наводнения. В центральной и южной части страны настоящая катастрофа.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Рушатся мосты, люди пытаются спасти хотя бы крупный рогатый скот, посевы на юге и в центре страны полностью уничтожены, материальный ущерб огромен.

К счастью, из за неспешности разлива рек и регулярным паузам в осадках, вода поднимается постепенно, и погибших, для такого масштаба катастрофы, не так много.