https://news.day.az/world/1576580.html Настоящая катастрофа в Южной Америке - ВИДЕО
Настоящая катастрофа в Южной Америке - ВИДЕО
В Чили продолжаются наводнения. В центральной и южной части страны настоящая катастрофа.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Рушатся мосты, люди пытаются спасти хотя бы крупный рогатый скот, посевы на юге и в центре страны полностью уничтожены, материальный ущерб огромен.
К счастью, из за неспешности разлива рек и регулярным паузам в осадках, вода поднимается постепенно, и погибших, для такого масштаба катастрофы, не так много.
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