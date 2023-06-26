В Москве отменен режим контртеррористической операции
Правовой режим контртеррористической операции отменен в Москве и Московской области.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет.
"В связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей руководителем контртеррористической операции, начальником управления ФСБ России по городу Москве и Московской области принято решение об отмене на территории Москвы и Московской области правового режима КТО с 09 часов 00 минут 26 июня 2023 года", - говорится в сообщении.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей в субботу был введен режим контртеррористической операции.
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