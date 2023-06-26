Жители Мадрида протестуют

В Мадриде прошла акция протеста против вырубки деревьев в районе Аргансуэла. Власти планируют построить там новую ветку метро, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Жители мадридского района Аргансуэла вышли на улицы в знак протеста против вырубки деревьев. Власти намереваются построить здесь новую ветку метро, ради чего готовятся вырубить более тысячи деревьев.

Только вокруг улицы Анкора планируется вырубить около ста из них - толстых и крепких, высотой с четырехэтажный дом.

"Мы не против ветки метро, но не таким способом. Мы не хотим, чтобы они рубили наши деревья", - рассказывает жительница района Кандела.

Стройка должна затронуть парк Мадрид-Рио.

"Это Испания, а не скандинавская страна. В июне здесь нельзя находиться на солнце в 11 утра. Мы не знаем, приняли ли они во внимание, что для людей означает лишиться тени, которая у них есть в парке Мадрид-Рио", - говорит технический советник протестующих Максимо Флорин.

В ответ на протесты власти Мадрида пообещали остановить проект и предложить альтернативное решение. Тем не менее жители Аргансуэлы не теряют бдительности.