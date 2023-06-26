В Северной Корее предупредили о приближении к «грани ядерной войны»

МИД КНДР обвинил США и Южную Корею в увеличении напряженности на полуострове "до грани ядерной войны" и заявил о намерении Северной Кореи укреплять свою оборону.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Yonhap News Agency.

В исследовательском отчете института американских исследований МИД КНДР уровень военной напряженности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии сравнивается с тем, что было в ночь перед началом Корейской войны 1950-1953 годов.

Авторы отсчета обвиняют США и Южную Корею в "бредовой антикоммунистической военной конфронтации" и "риторических угрозах".

В отчете говорится о том, что "военные действия США увеличили военную напряженность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, что привело к крайне нестабильной ситуации, приближающейся к грани ядерной войны".

В исследовании также содержится предупреждение о том, что война на полуострове может быстро перерасти в мировую термоядерную войну, которая будет иметь самые катастрофические и необратимые последствия для стабильности в регионе и всего мира.