Турецкая правящая партия готовится к работе над новой конституцией

Правящая в Турции Партия справедливости и развития (AK Parti) начнет в октябре в парламенте работу над новой Конституцией, не исключен вариант с референдумом.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Yeni Şafak со ссылкой на источники в партии.

"1 октября парламент начнет законодательный год, и вопрос о новой Конституции будет стоять на повестке дня. ПСР отмечает, что парламент имеет право пересмотреть Конституцию 1982 года", - говорится в публикации.

Сообщается, что партия будет уделять особое внимание переговорам с оппозицией и гражданским обществом.

"Диалог с организациями гражданского общества, оппозицией в парламенте и вне его, а также с каждым сегментом общества будет приоритетным...", - говорится в сообщении.

Ранее Эрдоган высказывал мнение по вопросу разработки и принятия новой конституции Турции.