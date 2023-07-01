Армяне сравнили свою страну с Сомали

Автор: Мехти Ахмедзаде

Армяне снова безумно удивились. Причиной, в этот раз, явилось то, что городские службы Еревана опрыскивают улицы города пестицидами.

Сказать по правде, критика властей весьма разумна. Распыление ядовитых веществ несет в себе большую угрозу для людей, особенно для пенсионеров и детей, которые являются самыми уязвимыми группами населения.

Но действительно интересный вопрос заключается в том, кто разрешил проводить эти работы в такой форме в городе? И сравнение с Сомали кажется очень верным, учитывая то, как продумана в Армении операция по "озеленению" города.

Но жители города должны задать себе справедливый вопрос. Разве это первый раз, когда руководство страны делает что-либо, не думая о последствиях? И еще один вопрос, почему жители думают, что госслужбы ставят во главу угла жизнь обычных граждан? Ведь если бы было так, то не было бы в стране скандалов, революций, постоянной грызни между политиками, думающими только о том, как бы наворовать побольше.

Пока правители Армении будут ставить во главу угла свои личные и корыстные интересы, жители страны будут сталкиваться с такими нелогичными странными инициативами и решениями.

И чем дольше это будет продолжаться, тем больше страна будет похожа на Сомали, с которым так неуважительно было проведено сравнение.