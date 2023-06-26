Разрушительное торнадо в США, есть погибший

Мощный торнадо обрушился на американский штат Индиана. По меньшей мере, один человек погиб, есть пострадавшие, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как гигантский смерч буквально сносит дома, закручивая обломки в воздухе.

Разрушительный вихрь сопровождался ураганным ветром и градом. Повалены деревья, повреждены автомобили, размыты дороги.

Власти штата Индиана заявляют, что полностью оценить ущерб пока невозможно. По предварительным данным, пострадали порядка 75 домов. Отдельные районы сейчас выглядят так, будто там только что сняли самые драматичные сцены фильма-катастрофы.