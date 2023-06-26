В армянском парламенте кипят страсти

Представили партии власти, и оппозиции вновь рассорились в парламенте, и на этот раз причиной стала панихида по скончавшемуся депутату от "Гражданского договора" Вигену Хачатряну.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, представители фракции правящей партии начинали свои выступления с упрека в адрес оппозиции, представители которой не участвовали в панихиде Хачатряна. В ответ на это секретарь фракции "Армения" Арцвик Минасян напомнил, что участие в панихиде - личное дело каждого, и это не следует политизировать.

"Точно так же мы можем спросить вас: были ли вы на похоронах генерал-майора, депутата Манвела Григоряна, Вигена Степаняна, Армена Григоряна и других?" - отметил оппозиционер.

В ответ на это председатель НС РА Ален Симонян заявил, что неучастие в панихиде по коллеге оставляет на совести оппозиции. При этом он призвал Минасяна прочитать его пост об этом и постыдиться. После чего между Симоняном и главой фракции "Армения" Сейраном Оганяном завязалась словесная перепалка. Спикер парламента заявил, что война была проиграна из-за таких генералов, как Оганян, и ушел.

По утверждению главы фракции "ГД" Айка Конджоряна Оганян назвал спикера "негодяем". Страсти настолько накалились, что вице-спикер Рубен Рубинян был вынужден объявить перерыв под непрерывные крики депутатов и отключил трансляцию.

Отметим, что депутат правящего "Гражданского договора" Виген Хачатрян скончался 21 июня. Причиной смерти 72-летнего Хачатряна, по предварительным данным, стал инфаркт.

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