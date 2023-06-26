Взломавшего аккаунты Байдена и Маска хакера арестовали

Британец Джозеф О'Коннор из Ливерпуля, взломавший в 2020 году свыше 130 аккаунтов знаменитостей в Twitter, был приговорен к пяти годам тюрьмы за киберпреступления. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал Mashable.

О'Коннор получил доступ к профилям Джо Байдена, Барака Обамы, Илона Маска, Канье Уэста и других публичных людей, разместив в них мошеннические ссылки с предложением вложить свои биткоины, чтобы впоследствии приумножить их количество. Посты со схемой хакера увидело в общей сложности около 350 млн пользователей Twitter.

Доступ к аккаунтам О'Коннор и его подельники получили от настоящих сотрудников Twitter, воспользовавшись методами социальной инженерии. Хакера, использовавшего никнейм PlugwalkJoe, экстрадировали из Испании в США, где его приговорили к пяти годам лишения свободы, а также штрафу в $794 тыс. в качестве компенсации. Сам О'Коннор, выступая в суде, назвал свое преступление "глупым и бестолковым", а также извинился перед всеми жертвами взлома.