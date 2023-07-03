Свитер принцессы Дианы будет продан на аукционе Sotheby's

Красно-белый свитер принцессы Дианы будет продан аукционным домом Sotheby's в Нью-Йорке 7 сентября 2023 года. Об этом сообщает Express.

Впервые принцесса Диана появилась на публике в красном свитере с белыми овцами на матче по поло своего будущего мужа, принца Чарльза Уэльского, в июне 1981 года. Это была одна из первых вещей, разработанных дизайнерами Салли Мьюир и Джоанной Осборн для их лейбла трикотажных изделий Warm & Wonderful, и именно она помогла привлечь внимание общественности к молодому бренду.

"К нашему большому удивлению, мы впервые узнали о леди Диане Спенсер, когда увидели ее в этом свитере на первой полосе одной из воскресных газет. После того, как она появилась на публике в этом свитере, о нашем маленьком бренде заговорила общественность и мы ощутили небывалый всплеск продаж. Мы будем вечно ей за это благодарны", - рассказали дизайнеры.

По словам Мьюир и Осборн, спустя несколько недель после выхода Дианы на матче по поло, они получили официальное письмо из Букингемского дворца с просьбой отремонтировать или заменить свитер, так как он был поврежден. Дизайнеры связали для Дианы новый свитер, а поврежденную вещь на протяжении многих лет хранили на чердаке своего дома. Теперь "оригинальный" свитер леди Ди будет продан аукционным домом Sotheby's в рамках своей первой распродажи Fashion Icons, которая пройдет во время Недели моды в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября. Представители аукциона ожидают, что свитер принцессы Дианы уйдет с молотка за £70 тысяч.