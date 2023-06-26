Не комментируем спекуляции СМИ

Министерство иностранных дел Ирана отказалось комментировать информацию о возобновлении непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением в понедельник выступил официальный представитель внешнеполитического ведомства исламской республики Насер Канани Чафи.

"Мы не подтверждаем и не комментируем спекуляции некоторых СМИ касательно возобновления переговоров [с США] о снятии санкций с исламской республики, - приводит его слова Fars News Agency. - Иран присоединился к переговорному процессу, который направлен на защиту прав и интересов народа исламской республики. Мы продолжим наши действия в русле неоднократно объявленной стратегии".

Вместе с этим Канани Чафи подтвердил, что заместитель главы МИД Ирана Али Багери провел в Абу-Даби переговоры с представителями трех европейских стран, а также переговоры с координатором Евросоюза по ядерной сделке Энрике Морой в Дохе. "Иран четко заявил европейским странам о своей позиции и выслушал мнение другой стороны. Мы используем все дипломатические возможности для достижения положительных результатов в рамках переговоров об отмене санкций". Пресс-секретарь МИД Ирана также отметил, что встречи в ОАЭ и Катаре состоялись по причине желания европейской стороны продолжать вести диалог с исламской республикой. "Европа должна скорректировать свою стратегию и не идти по стопам США. Введение санкций наносит ущерб не только Ирану, но и самим европейским государствам", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства исламской республики.

"Несмотря на то что Иран серьезно относится к достижению результатов переговорного процесса, нам необходимо понять, действительно ли США намерены исправить ту ошибочную политику, которую они проводили в отношении исламской республики в прошлом, или же нет", - заявил Канани Чафи.

Ранее мы писали о том, что США использует переговоры с Ираном для предотвращения возможных атак.