Китай призывает США и Индию поддерживать региональную стабильность

Китай полагает, что военное сотрудничество между странами не должно подрывать региональный мир и стабильность.

Как передает Day.Az, так в понедельник на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала по просьбе ТАСС новые договоренности Вашингтона и Нью-Дели в военной сфере.

"Китай всегда считал, что военное сотрудничество между странами не должно подрывать региональный мир и стабильность. Оно не должно быть нацелено на другие страны, не говоря уже о нанесении ущерба их интересам", - сказала Мао Нин.

Она выразила надежду, что США и Индия смогут способствовать укреплению взаимного доверия в сфере безопасности между странами региона и поддержанию региональной стабильности.

21-23 июня премьер-министр Индии Нарендра Моди находился с визитом в США.

Представители американской администрации высокого ранга на специальном брифинге для журналистов, посвященном этому визиту, сообщили, что Вашингтон и Нью-Дели договорились по авиадвигателям, беспилотникам и ремонту кораблей. Стороны согласовали совместное производство турбореактивных двигателей GE F414 на территории Индии, условились об обслуживании и крупном ремонте кораблей ВМС США на индийских верфях и о приобретении Нью-Дели у Вашингтона ударных БПЛА морской разведки MQ-9B